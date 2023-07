Ziua Imnului National a fost sarbatorita si anul acesta la Brasov, orasul in care s-a auzit pentru prima data "Desteapta-te romane", in anul 1848. Ceremonia a fost una restransa si s-a desfasurat in Piata Tricolorului (langa Primaria Brasov), in prezenta mai multor oficiali locali, printre care prefectul Brasovului - Catalin Vasii, subprefectul Lucian Patrascu, presedintele Consiliului Judetean Brasov - Serban Todorica si cei doi viceprimari ai municipiului, Flavia Boghiu si Sebastian Rusu. ... citeste toata stirea