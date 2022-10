Brasovenii sunt asteptati astazi, incepand cu ora 10.00, in Piata Unirii, pentru a sarbatori Ziua Armatei Romane.Eroismul Armatei Romaniei va fi sarbatorit si in municipiul Brasov, in Piata Unirii, unde vor avea loc un ceremonial religios si militar, defilarea garzii de onoare si a muzicii militare, in prezenta oficialitatilor locale, a cadrelor militare si veteranilor.La ... citeste toata stirea