Ceremonie militara si religioasa in Piata Unirii, de Ziua Independentei Nationale a Romaniei, Ziua Europei si Ziua Victoriei

Brasovenii sunt asteptati astazi, in Piata Unirii, pentru a sarbatori Ziua Victoriei Coalitiei Natiunilor Unite in Al Doilea Razboi Mondial, Ziua Europei si Ziua Independentei Nationale a Romaniei.Institutia Prefectului Judetul Brasov si Garnizoana Brasov invita brasovenii si turistii luni, 9 mai 2022, de la orele 10:00, in Piata Unirii din municipiul Brasov, la ceremonia militara si religioasa prilejuita de sarbatorirea Zilei Independentei de Stat a Romaniei, Zilei ... citeste toata stirea