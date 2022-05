Ceremonie pentru veteranii de razboi din Brasov

An de an, in 29 aprilie sarbatorim Ziua Veteranilor de Razboi, in semn de recunoastere a meritelor acestora pentru apararea independentei, suveranitatii si integritatii teritoriale a Romaniei. Aceasta zi aminteste de data la care, in anul 1902, regele Carol I a promulgat, la solicitarea supravietuitorilor Razboiului de Independenta (1877-1878), Inaltul Decret prin care a fost instituit pentru prima data titlul de "veteran de razboi", in onoarea ostasilor care au luptat in razboi. ... citeste toata stirea