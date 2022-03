Ceremonii militare si religioase in memoria militarilor morti in catastrofa aviatica, astazi, in toate unitatile militare

Ministerul Apararii Nationale anunta ca, in cursul zilei de joi, vor avea loc ceremonii militare si religioase in toate unitatile militare din tara, pentru comemorarea celor sapte militari care au murit in accidentul aviatic din judetul Constanta, in timpul unei misiuni.In catastrofa aviatica de miercuri, 2 martie, in care a fost implicat elicopterul IAR 330-Puma, si-au pierdut viata sapte militari.Pe langa cei cinci membri ai echipajului comunicati initial, urcasera la bord si doi ... citeste toata stirea