Zona de picnic Noua, amenajata in urma cu mai multi ani, a devenit acum prea mica pentru numarul mare de brasoveni care merg la gratar. Problema a fost ridicata de consilierul local brasovean Pamela Diaconu (PNL) in sedinta de plen din 26 aprilie, care a precizat ca cetatenii din Noua solicita extinderea zonei de gratare. "O propunerea pentru amenajarea unei noi zone de picnic ar langa Gradina Zoologica. De asemenea, ar putea fi luata in considerare zona de la inceputul Drumului Forestier ... citeste toata stirea