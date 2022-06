Cererea de pasapoarte, in scadere

Daca in prima parte a anului, cand a inceput conflictul militar din Ucraina, romanii au luat cu asalt serviciile de eliberare a pasapoartelor, in ultima perioada lucrurile au inceput sa se linisteasca. Astfel, potrivit datelor al Serviciului Public Comunitar de Pasapoarte (SPCP) Brasov, in luna mai a primit 7.005 cereri de eliberare a pasapoartelor, cu 1.186 mai putine decat in luna aprilie. In plus, tot luna trecuta, au fost preluate, prin intermediul misiunilor diplomatice si oficiilor ... citeste toata stirea