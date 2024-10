Cererea de ridicare a imunitatii lui Nelu Tataru, la vot in Parlament

Comisia juridica a Camerei Deputatilor va lua in discutie luni solicitarea DNA de incuviintare a perchezitiei informatice si domiciliare in cazul deputatului PNL Nelu Tataru, acuzat de luare de mita.Deputatii juristi au termen pana luni, la ora 13,00, sa intocmeasca raportul in acest caz.Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a trimis presedintelui Camerei Deputatilor, vinerea trecuta, cererea de ... citește toată știrea