Cererile pentru sectorul de crestere a ovinelor/caprinelor, afectat de fenomene climatice nefavorabile, se depun la APIA pana la 21 martie

In perioada 03 - 06 martie 2025, prin Centrele APIA s-au primit 5.655cereri de acordare a unui sprijin financiar de urgenta in agricultura pentru sectorul de crestere a ovinelor/caprinelor, afectat de fenomene climatice nefavorabile, reprezentand un procent de 62% din numarul de cereri estimate. Aceasta schema de sprijin financiar se aplica pe intreg teritoriul Romaniei si are in vedere compensarea producatorilor agricoli din sectorul cresterii ovinelor/caprinelor pentru pierderile economice ca