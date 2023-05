Calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar de 200 de euro, in vederea achizitionarii de calculatoare pentru anul 2023, a fost publicat in Monitorul Oficial. Programul se adreseaza elevilor si studentilor pana in 26 de ani, care au venitul brut pe membru de familie mai mic sau egal cu 500 de lei si care pot pot primi 200 de euro, ca sa isi cumpere calculatoare. Depunerea cererilor si dosarelor cu actele doveditoare se face pana in 22 maiPentru anul 2022, aproape 2000 de elevi din tara, ... citeste toata stirea