Cerintele necesare pentru ca un produs sa poata fi numit romanesc ar putea fi stabilite printr-un act normativ

Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, afirma ca exista o evaluare la nivelul Guvernului pentru a se stabili printr-un act normativ cerintele necesare pentru ca un produs sa poata fi catalogat de origine romaneasca, mai ales ca au fost situatii in care "poate doar cartonul in care este ambalat produsul este de origine romaneasca"."De la nivelul cabinetului prim-ministrului am primit o informare si o solicitare de opinii in legatura cu ... citește toată știrea