Mamele cu copii sau alti cersetori care pot fi vazuti in Centrul Istoric al Brasovului nu cer un ban "de capul lor", ci fac parte din retele bine organizate. Au sefi, sunt coordonati, iar afacerea este una banoasa, sustine Horia Huluban, presedinte al Asociatiei Comerciantilor din Centrul Istoric al Brasovului."Cersetorii adevarati sunt cei care sunt organizati, supravegheati. Sunt organizati in grupuri. Au sefi. Fiecare sef are cate 3, 4, 5, 10 cersetori mai mici. Acestia sunt obligati sa ... citeste toata stirea