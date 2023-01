Cetatea Fagaras a avut aproape 95.000 de vizitatori in 2022.Dupa doi ani de restrictii din cauza pandemiei, ani in care numarul turistilor de la Cetatea Fagarasului a scazut simtitor, iata ca bilantul pentru anul 2022 este unul mai imbucurator.Aproape 95.000 de vizitatori a inregistrat edificiul cultural din municipiul Fagaras, in anul care tocmai s-a ... citeste toata stirea