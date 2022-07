Cetatea Feldioara, "cinema" din 22 iulie

Cetatea Feldioara va gazdui, in perioada 22-24 iulie, cea de-a doua editie a festivalului "FilmeDar", la care invitati speciali sunt criticul de film Irina-Margareta Nistor si actorul Vlad Ivanov, un eveniment organizat de Primaria Comunei Feldioara si produs de Asociatia Artis, care are in portofoliu si Festivalul Serile Filmului Romanesc.In programul festivalului figureaza filme care contin scene turnate la Feldioara - "Raul care urca muntele", 1977, in regia Cristianei Nicolae, precum si o ... citeste toata stirea