Cetatea Rasnov ar urma sa fie redeschisa pana la final de an

Unul dintre cele mai de anvergura proiecte pentru orasul Rasnov in acest an este cel ce vizeaza lucrarile de renovare si consolidare a cetatii. Intregul proiect ar urma sa fie definitivat pana la final de an, dupa cum a precizat primarul Liviu Butnariu, pana acum fiind executate mare parte dintre lucrarile substantiale, astfel ca stadiul total de executie a depasit 60%.In bugetul pe acest an, pentru acest obiectiv este prevazuta o alocare bugetara de peste 7,2 milioane de lei, fonduri ce sunt ... citeste toata stirea