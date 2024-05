Cetateanul Coliban poate sa-si mansardeze casa parinteasca

Cetateanul Allen Coliban, actualmente primar al municipiului Brasov, a obtinut in iulie 2020, pe vremea primarului George Scripcaru, un certificat de urbanism pentru mansardarea si recompartimentarea casei parintesti din Schei.In august 2022, a obtinut si autorizatia de lucrari, inclusiv acordul Directiei Judetele de Cultura Brasov si s-a apucat de treaba, proiectul aprobat incluzand si mansardarea imobilului. Insa, Asociatia Salvati Circulatia in Scheii Brasovului a deschis o actiune in ... citește toată știrea