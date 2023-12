Cetatenii comunei Parau au la dispozitie o aplicatie pentru plata online a impozitelor, taxelor, amenzilor etc, dar si pentru a depune sesizari sau pentru a accesa diverse informatii si documente.,,Cu ajutorul aplicatiei CityOn, schimbul de informatii intre Primarie si cetateni va fi mai simplu, atat in cazul persoanelor fizice cat si in cel al persoanelor juridice. Aplicatia poate fi gasita sub numele de "Romania CityOn", atat in App Store, cat si in Google play si poate fi accesata direct ... citeste toata stirea