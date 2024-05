Cetatenii comunei Ucea au spus ,,NU" la Referendumul local in proportie de 56,11%. Prezenta la urne a fost de 57%. Comunitatea nu vrea statia de biogaz in comuna

Procesul de votare in cadrul Referendumului local din comuna Ucea s-a desfasurat in patru sectii, cate una in fiecare sat, respectiv la Ucea de Jos, Ucea de Sus, Feldioara si Corbi. Cetatenii s-au putut prezenta la urne in intervalul orar 7.00- 23.00 duminica, 26 mai 2024. A fost primul referendum local in comuna Ucea, dar si in Esara Fagarasului in ultimii ani. Cetatenii din comuna au avut de raspuns la o singura intrebare cu ,,DA" sau ,,NU:Sunteti de acord cu punerea in functiune a unei ... citește toată știrea