Cetatenii romani vor calatori in Turcia doar cu buletinul

Dupa 1 iunie, cetatenii romani vor putea calatori in Turcia doar cu buletinul.Romanii vor putea intra pe teritoriul Turciei si in baza buletinului, nu doar a pasaportului, asa cum se intampla in acest moment.Cetatenii romani vor putea calatori in Turcia in baza cartii de identitate pe o perioada de maxim 90 de zile, potrivit unui decret semnat ... citește toată știrea