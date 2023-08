Contractul-cadru care a intrat in vigoare in luna iulie a adus o serie de imbunatatiri pe partea de stomatologie decontata in relatie cu Casa de Asigurari de Sanatate (CAS). Chiar si asa, e sub nivelul minim de care ar fi nevoie. Intre altele, sunt mai multe proceduri care vor fi decontate, dar a crescut si plafonul la medicul stomatolog. "S-a majorat plafonul cu 50%, de la 4.000 pe un medic, la 6.000 lei pentru un medic. E adevarat, si pachetul de servicii cumva are o noua infatisare, o noua ... citeste toata stirea