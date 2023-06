Angajatii CFR Calatori au iesit astazi din nou in strada, in fata Ministerului Transporturilor. Sindicalistii sunt nemultumiti de salarii pe care le primesc si ameninta ca de la 1 iulie nu vor mai lucra ore suplimentare. Asta inseamna ca intreaga circulatie a trenurilor ar putea fi data peste cap in plin sezon al vacantelor.Sindicalistii au spus s-au saturat si de salariile mici, insa reclama ca risca sa moara la serviciu din cauza locomotivelor stricate. De asemenea, ... citeste toata stirea