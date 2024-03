CFR ar putea plati peste 4 milioane de lei pentru curatenia in spatiile din judet. Aproape jumatate din suma este luata in calcul pentru Gara Brasov

Sucursala Brasov a CFR SA (din care fac parte judetele Brasov, Covasna, Harghita si Covasna si, partial, judetele Mures si Alba) a lansat o procedura in vederea incheierii unor contracte privind salubrizarea in statii CF si in sediul regionalei. Pentru toate judetele, valoarea totala a contractului, cu o valabilitate de 3 ani, este de 16.085.560 lei (inclusiv TVA). Din aceasta suma, 4.431.089 lei este valoarea estimata pentru serviciile de curatenie din judetul Brasov (sediul regionalei, de pe ... citește toată știrea