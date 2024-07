CFR Calatori anuleaza un tren care circula dinspre si catre Brasov

CFR Calatori anunta modificari in circulatia trenurilor din cauza unor lucrari de infrastructura feroviara.CFR Calatori a anuntat modificari in circulatia trenurilor si curse anulate pentru efectuarea unor lucrari la infrastructura feroviara solicitate si efectuate de catre CFR SA - administratorul caii ferate.CFR Calatori anunta anulari de trenuri si modificari in circulatie, in zilele de 27 si 28 iulie, pentru lucrari intre statile Malnas Bai - Bicsadu Oltului - Baile Tusnad, astfel: ... citește toată știrea