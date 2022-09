CFR Calatori: Elevii si studentii trebuie sa isi procure un alt card cu ID pentru reduceri la calatoria cu trenul

Elevii si studentii trebuie sa isi procure un nou card cu ID valabil pentru reduceri la calatoria cu trenul in anul scolar/universitar 2022-2023, informeaza CFR Calatori.CFR Calatori precizeaza ca, noul card cu ID este eliberat la casele de bilete din gari sau on-line.Acesta se elibereaza in baza carnetului de elev, respectiv a legitimatiei de student, vizate pentru anul scolar 2022-2023."Atat elevii cat si studentii care se prezinta la casa de bilete in vederea procurarii legitimatiilor ... citeste toata stirea