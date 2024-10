CFR Calatori inchiriaza cu 55 de milioane euro automotoare diesel pentru efectuarea de curse scurte si medii in doua zone al Romaniei

CFR Calatori, compania de transport persoane pe cale ferata a statului, a scos in SICAP un contract-cadru cu o valoare maximala de 279 de milioane lei pentru inchirierea de pana la 42 de automotoare diesel care sa opereze, pentru trei ani, in zonele Bucuresti-Craiova si Cluj-Iasi. Aceste automotoare sunt practic locomotive de mari dimensiuni care contin si locuri pe scaune fiind, in sine, un mic tren. CFR Calatori precizeaza ca vrea ca acest automotor sa aiba cabina de comanda la ambele ... citește toată știrea