CFR Calatori: Lucrari intre Brasov si Harman, trenuri afectate

Ca urmare a unor lucrari la infrastructura feroviara intre statiile Brasov - Harman, CFR Calatori anunta ca vor interveni urmatoarele modificari in circulatia trenurilor, astfel:- perioada 6/7 - 10/11 aprilie 2025: trenul IR 407 va circula conform graficului de circulatie in relatia Budapesta - Nyirabrany - Valea lui Mihai si ca tren IR 12407 in relatia Valea Lui Mihai (plecare ora 23.21) - Carei - Deda - Miercurea Ciuc - Sfantu Gheorghe - Harman - Brasov