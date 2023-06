CFR Calatori anunta ca in conditiile in care a suplimentat deja numarul vagoanelor nu mai sunt bilete disponibile la trenurile de zi spre litoral si Valea Prahovei-Brasov, relateaza Agentia de presa Rador.Desi compania de cai ferate a suplimentat numarul vagoanelor in circulatie, dupa cum a declarat Adrian Vlaicu, purtatorul de cuvant al CFR Calatori, biletele de tren spre munte si mare s-au epuizat inaintea minivacantei de Rusalii.Pentru ruta Bucuresti-Constanta au fost puse in circulatie ... citeste toata stirea