CFR: cu 160 de lei, ai 25% discount un an

CFR anunta calatorii despre posibilitatea de a circula tot anul cu bilete la preturi cu 25% mai mici. Oferta e valabila in baza cardului "TrenPlus", care costa 160 de lei si are o perioada de valabilitate de 1 an de zileAcest card este o legitimatie nominala, netransmisibila, iar in baza lui cumperi un numar nelimitat de bilete de tren cu 25% reducere, cu date de calatorie aflate in perioada de valabilitate ... citește toată știrea