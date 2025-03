CFR si-a gasit "Nasii". 35 de controlori "baieti-destepti" care au prostit "digitalizarea"

Politistii de la Sectia Regionala de Politie Transporturi Bucuresti au efectuat marti, 25 martie, 39 de perchezitii la sediul central al CFR Calatori si locatii din mai multe judete, intr-un dosar in care se efectueaza cercetari cu privire la savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu, delapidare, fals informatic, acces ilegal la un sistem informatic, frauda informatica, fals intelectual si inselaciune.Conform unui comunicat al Politiei Romane, au avut loc descinderi in municipiul ... citește toată știrea