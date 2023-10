Mancatul nesanatos in timpul stresului poate fi influentat de o combinatie de factori fizici, psihologici si sociali, ne arata inteligenta artificiala. Chat GPT genereaza si o enumerare de factori, c raspuns la intrebarea "Ce se ascunde in spatele mancatului nesanatos", pe care o prezentam in continuare.Reactia la stresAtunci cand suntem stresati, corpul nostru elibereaza hormoni precum cortizolul si adrenalina, care pot stimula pofta de mancare. Aceasta reactie poate determina o preferinta ... citeste toata stirea