Cheful de acasa s-a terminat cu talharie calificata

Un chef pe care si l-a organizat un brasovean acasa s-a terminat cu dosar penal pentru "talharie calificata" si "complicitate la furt calificat". Cazul este instrumentat de Biroul de Investigatii Criminale Brasov, iar din cercetarile efectuate a reiesit faptul ca, in noaptea de duminica spre luni, in jurul orei 2.30, un barbat, in varsta de 36 ani, s-ar fi deplasat la locuinta sa din municipiul Brasov, impreuna cu alte trei persoane, respectiv doi barbati si o femeie, iar in interiorul ... citeste toata stirea