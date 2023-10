Numarul pensionarilor speciali a crescut de trei ori mai repede anul acesta fata de 2022, potrivit unor date consultate in exclusivitate de Digi24. Mai mult, cheltuielile cu pensiile speciale, fara a lua in calcul cele militare, au crescut cu 15 milioane de lei de la an la an, iar mare parte din crestere este acoperita din bani publici, nu din contributiile la sistemul general de pensii.Costul total al pensiilor speciale a crescut cu 15 milioane de lei in septembrie 2023, fata de septembrie ... citeste toata stirea