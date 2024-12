Chemarea lui Simion: bloc suveranist in jurul AUR

Presedintele AUR, George Simion, a lansat luni, 9 decembrie, un apel "catre patrioti si unionisti", pentru formarea unui bloc suveranist in jurul formatiunii politice pe care o conduce."Fac un apel, dragi prieteni, la toti patriotii din aceasta tara, la toti unionistii, la toti cei care au participat la aceasta batalie pe care am dus-o in ultimii cinci ani. Indiferent ce ne-a separat, indiferent de diferentele dintre noi, e momentul sa strangem randurile. Au existat persoane, au existat ... citește toată știrea