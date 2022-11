Chemati la Casa Regala

Asociatia "Milioane de Prieteni" Brasov a primit o distinctie onorifica din partea Casei Regale a Romaniei. Distinctia a fost oferita pentru modul in care animalele sunt ingrijite la Sanctuarul de ursi Libearty de la Zarnesti."Pentru prima data in istoria tarii noastre, o asociatie de protectie a animalelor a primit o recunoastere onorifica din partea Casei Regale a Romaniei, in cadrul seratei dedicate Curajului Civic. Distinctia a fost acordata ... citeste toata stirea