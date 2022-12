Chestionarul "Anul scolar pe module". Pentru profesori, elevi si parinti

Noua impartire a anului scolar, in 2022-2023 pe cinci module, in loc de semestre ca pana anul scolar trecut, este in continuare "sub observatie", spune secretarul de stat pentru invatamantul preuniversitar, Sorin Ion. Declaratia a fost facuta in cadrul primului videoclip din seria "Podcast la Minister", potrivit Edupedu, in care elevii adreseaza intrebari oficialilor din institutie. Potrivit secretarului de stat, Ministerul Educatiei ar urma sa trimita un chestionar de feedback, in tara, pentru ... citeste toata stirea