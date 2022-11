Chirii "de sobolani" la RIAL: 914 locuinte, date sub 250 de lei pe luna

Consilierii locali brasoveni au aprobat in sedinta de vineri, 25 noiembrie, o hotarare prin care este aprobata achizitionarea de catre RIAL a serviciilor juridice pentru reprezentarea societatii intr-un proces deschis de 99 de salariati (din cei 102). Votul a fost dat dupa lungi discutii in sedinta de plen, in care salariatii au acuzat conducerea societatii ca distruge firma, conducerea societatii le-a reclamat angajatilor ca nu vor sa se implice, iar primarul i-a acuzat pe salariati ca au adus ... citeste toata stirea