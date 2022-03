Chirii mai scumpe cu 7% in Brasov

Potrivit datelor platformei Imobiliare.ro, in Bucuresti, chiria medie pentru un apartament cu doua camere s-a mentinut la 400 de euro (cu variatii in functie de segmentul de piata in care se incadreaza locuinta), in vreme ce in Cluj-Napoca a crescut cu 12,2% din februarie 2021 pana in februarie 2022, ajungand astfel la 415 euro.In Iasi, unde media pentru acelasi tip de apartament este de 330 de euro, pretul este cu 10% mai mare fata de ... citeste toata stirea