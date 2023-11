La 11 ani dupa ce si-a luat adio de la cinematografie in "Expendables 2", Chuck Norris revine. Starul din "Walker, Texas Ranger" a filmat in acest an "Agent Recon", un film de actiune stiintifico-fantastic programat sa fie lansat in 2024, potrivit Deadline, transmite News.ro.Chuck Norris, acum in varsta de 83 de ani, va juca alaturi de Marc Singer, protagonistul mini-serialului "V", si Derek Ting, care este si scenaristul si regizorul filmului "Agent Recon". "Cu unii dintre cei mai mari eroi ... citeste toata stirea