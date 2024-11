Cimitirele, pline si la Brasov de "Luminatie"

Luminatia sau Ziua Mortilor este una dintre zilele cele mai importante de peste an pentru credinciosii catolici. In Ardeal, traditia a fost preluata si de ortodocsi, astfel ca toata lumea vine la cimitir in ziua de 1 noiembrie, sa-i pomeneasca pe cei adormiti in Domnul."Am pus flori. Imbracam mormantul: punem flori, lumanari... De obicei, vine si preotul, mai spre dupa-amiaza, cand se lasa seara. Si, atunci, e totul lumina si aducem lumina si pentru cei vii", ne-a explicat o brasoveanca de ... citește toată știrea