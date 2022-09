Cimpeanu ar vrea ca profesorii sa aiba un salariu de 4.000 de lei

Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat vineri ca in sistemul de invatamant nu vor veni profesori bine pregatiti daca nu se vor aloca resurse pentru majorari salariale. Potrivit acestuia, dascalii ar trebui sa aiba sa aiba asigurat salariul mediu pe economie, care in luna iunie a fost de 3977 de lei, potrivit datelor INS. "Aceste majorari care trebuie sa fie in intreg sistemul sunt prevazute a intra in vigoare incepand cu septembrie 2023. Incepand cu profesorii debutanti si chiar cu ... citeste toata stirea