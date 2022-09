Cimpeanu da asigurari ca scolile nu vor fi inchise din cauza facturilor la energie: Nu se justifica reducerea temperaturii sau trecerea in online

Ministrul Cimpeanu da asigurari ca elevii nu vor suferi de frig in clase, pe perioada sezonului rece. Totodata, el a adaugat ca scolile nu vor fi inchise din cauza facturilor la energie.Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat luni ca a convocat la Bucuresti toti inspectorii scolari generali din toate judetele Romaniei pentru a comunica instructiuni clare in legatura cu conditiile asigurate in toate scolile din tara pe perioada sezonului rece.Totodata, ministrul Educatiei a dat ... citeste toata stirea