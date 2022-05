Cimpeanu: Evaluarea Nationala si Bacalaureatul, "perfect adaptate" perioadei in care scoala a fost afectata de pandemie

Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a anuntat ca subiectele la Evaluarea Nationala si Bacalaureat vor fi adaptate perioadei in care elevii au invatat in conditii de criza sanitara.Sorin Cimpeanu, a declarat marti ca subiectele de la Evaluarea Nationala si Bacalaureat vor fi "perfect adaptate" perioadei de doi ani in care scoala a fost afectata de pandemie, relateaza Agerpres."Atata vreme cat aceasta perioada de criza sanitara a insemnat o catastrofa educationala pentru orice sistem de ... citeste toata stirea