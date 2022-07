Cimpeanu: Se introduce pentru prima oara invatamantul dual in sistemul universitar

Ministrul Educatiei a anuntat, ieri, ca va fi reintrodus, prin noua lege a Educatiei pentru invatamantul superior, invatamantul universitar de scurta durata. "E vorba de o diversificare a calificarilor. Este vorba de o posibilitate in plus pentru aceia care vor sa se inscrie in invatamantul superior de scurta durata, daca ulterior vor dori sa schimbe optiunea, creditele recunoscute in aceasta forma de invatamant vor putea fi utilizate intr-un program de licenta", a spus Cimpeanu.De asemenea, ... citeste toata stirea