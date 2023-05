La Fagaras au fost montate defibrilatoare automate in cinci spatii publice usor accesibile si unde exista acces permanent al pazei.A fost finalizata prima etapa in implementarea proiectului "DEFIBRILATOARE AUTOMATE IN SPAEsII PUBLICE, MUNICIPIUL FAGARAS", din cadrul procesului de Bugetare participativa 2022, anunta Primaria Fagaras.In aceasta faza, au fost amplasat 5 defibrilatoare automate in spatii publice unde exista acces permanent al pazei.Acestea au fost montate la:sediul ... citeste toata stirea