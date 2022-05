4.000 de echipamente IT reconditionate vor ajunge pe bancile scolilor din Romania pana la finalul anului 2022 prin programul "Dam Click pe Romania", derulat de "Ateliere Fara Frontiere".Ateliere Fara Frontiere continua si in acest an programul de donatii de calculatoare cu alte 4.000 de echipamente IT reconditionate care vor ajunge pe bancile scolilor din Romania pana la finalul anului 2022 prin Dam Click ... citeste toata stirea