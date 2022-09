Cinci proiecte au fost aprobate de Consiliul Judetean pentru a fi depuse la finantatre prin PNRR

In sedinta ordinara din 30 septembrie, Consiliul Judetean Brasov a aprobat cinci proiecte care vor fi depuse in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta al Romaniei, pe Componenta 5 - Valul renovarii, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice, Operatiunea B.2 - Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice, Apelul de proiecte de renovare energetica moderata a cladirilor publice - Autoritati locale (B2.1.a).Doua ... citeste toata stirea