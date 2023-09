Cinci statii de incarcare pentru masinile electrice vor fi montate in cinci cartiere din Sacele, ca parte a unui proiect in valoare de 950.000 de lei.Pentru a veni in sprijinul posesorilor de vehicule electrice, precum si pentru un aer mult mai curat in comunitate, Primaria Sacele a semnat un contract de finantare pentru realizarea a cinci statii de incarcare pentru masini electrice. Acestea vor fi amplasate in cinci zone din municipiu.Potrivit primarului ... citeste toata stirea