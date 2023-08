Cinci tineri din Republica Moldova au venit in vacanta in Romania cu intentia de a urca in masivul Fagaras. Dumitru impreuna cu prietenii lui au venit pregatiti sa urmeze traseul dintre Podragu si Varful Moldoveanu."Ne-am oprit duminica seara la cabana Podragu, iar luni am continuat traseul spre Varful Moldoveanu. Cand am ajuns pe ultima creasta, ne-am decis sa lasam rucsacurile in cort. Am lasat in cort trei rucsacuri, iar pe celelalte doua, cu lucruri mai importante le-am luat cu noi. Cand ... citeste toata stirea