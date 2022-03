Cincu: Prinsi cu drujba, atunci taiau stejarul

Politisti din cadrul Sectiei de Politie Rurala Voila efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "taiere, fara drept, de arbori din fondul forestier national, indiferent de forma de proprietate".Duminica, 27 februarie, in jurul orei 17.30, politistii Postului de Politie Soars, impreuna cu un reprezentant al Ocolului Silvic Agnita au depistat, in flagrant, trei persoane de sex masculin, in timp ce taiau un arbore de esenta stejar din extarvilanul ... citeste toata stirea