Cine a scris "Tatal Nostru"?

Rugaciunea "Tatal Nostru" este cea mai importanta rugaciune pentru crestinii din intreaga lume. Aceasta este rostita, in special, in momente de deznadejde, atunci cand singura speranta de a indrepta o situatie este vazuta in puterea lui Dumnezeu.Trebuie precizat ca aceasta este una dintre cele mai vechi rugaciuni si a fost rostita, pentru prima data, de catre Iisus Hristos in timpul Predicii de pe muntele Sinai, cand apostolii si ucenicii L-au rugat sa ii invete sa se roage.Rugaciunea ... citeste toata stirea